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Galatasaray, Türkiye'ye dönemeyebilir! Barcelona maçı sonrası...

10.03.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona-Galatasaray maçı sonrası sarı-kırmızılı ekibi büyük bir tehlike bekliyor... İstanbul'da son yılların en kuvvetli kar yağışının beklenmesinden dolayı THY 11 Mart Cuma günü olan Barcelona-İstanbul uçuşlarından birini iptal etti! Pazartesi günü kendi evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray'ın da Türkiye'ye dönüşü sıkıntıya girebilir... Hava şartlarının Cuma günü daha da yoğunlaşması beklenirken Galatasaray yönetiminin ne karar vereceği henüz bilinmiyor.

Galatasaray, Türkiye'ye dönemeyebilir! Barcelona maçı sonrası...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanyol devi Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray'da nefesler tutuldu. Ligde gösterdiği kötü performanstan dolayı elinde sadece UEFA Avrupa Ligi kalan sarı-kırmızılılarda tüm planlar bu maç üzerine kurulmuş durumda. Galatasaray'ın Barcelona maçı zorlu geçmesi beklenirken, maç sonrası da hareketli geçebilir...

İSTANBUL'A DÖNÜŞ SIKINTISI

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Fanatik gazetesinde yer alan haberde, Türk Hava Yolları (THY) uçuşu iptal etti. Son 35 yılın en büyük kar yağışı beklenen İstanbul'da Cuma günü yağışlar iyice artacak. Bu durum İspanya'dan Cuma günü dönmesi beklenen Galatasaray'ı tedirgin etti. Hafta sonu Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-kırmızılıların Türkiye'ye dönüşü riskli olabilir. Galatasaray yönetiminin ne karar vereceği henüz bilinmiyor...

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kar yağışı Galatasaray Futbol Kulübü İstanbul
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