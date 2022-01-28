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Galatasaray-Tuzlaspor maçında basketbol kuralı uygulandı! Muhtemelen tarihte bir ilk...

28.01.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süpre Lig'e verilen arada Tuzlaspor ile karşılaşan Galatasaray rakibine 6-2 mağlup oldu. Karşılaşmada en az skor kadar konuşulan bir olay daha yaşandı. Basketbolda uygulanan bir kural olan, oyuncunun kenara gelip tekrar sahaya girebilmesi, bir futbol maçında ilk kez uygulandı. Galatasaray maça kalede Berk Balaban ile başladı. İlerleyen dakikalarda Fatih Öztürk kaleye geçti. Fatih Öztürk'ün başı dönünce, İsmail Çipe de sakat olduğu için kaleye tekrar Berk Balaban geçti.

Galatasaray-Tuzlaspor maçında basketbol kuralı uygulandı! Muhtemelen tarihte bir ilk...

Süper Lig'e verilen arada Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında ilginç bir an yaşandı. Tuzlaspor'a 6-2 mağlup olan Galatasaray'da taraftarın tepkisi devam ederken maç oynanırken futbol kurallarına aykırı bir olay meydana geldi.

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BASKETBOLDA UYGULANAN KURAL...

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Normalde basketbolda uygulanan bir kural olan, oyuncunun kenara gelip dinlendikten sonra tekrar oyuna girmesi, Galatasaray-Tuzlaspor maçında uygulandı. Sarı-Kırmızılılarda ilk 11'de başlayan kaleci Berk Balaban, maçın ilerleyen dakikalarında yerini Fatih Öztürk'e bıraktı. Fatih Öztürk maçta baş dönmesi yaşayınca oyundan çıkmak istedi. Yedek kaleci İsmail Çipe de sakat olduğu için Galatasaray'ın elinde başka kaleci olmadığından Tuzlaspor ile yapılan görüşme sonrası Berk Balaban tekrar kaleye geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Tuzlaspor Fatih Öztürk
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