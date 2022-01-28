Galatasaray-Tuzlaspor maçında basketbol kuralı uygulandı! Muhtemelen tarihte bir ilk...

Süper Lig'e verilen arada Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında ilginç bir an yaşandı. Tuzlaspor'a 6-2 mağlup olan Galatasaray'da taraftarın tepkisi devam ederken maç oynanırken futbol kurallarına aykırı bir olay meydana geldi.

BASKETBOLDA UYGULANAN KURAL...

Normalde basketbolda uygulanan bir kural olan, oyuncunun kenara gelip dinlendikten sonra tekrar oyuna girmesi, Galatasaray-Tuzlaspor maçında uygulandı. Sarı-Kırmızılılarda ilk 11'de başlayan kaleci Berk Balaban, maçın ilerleyen dakikalarında yerini Fatih Öztürk'e bıraktı. Fatih Öztürk maçta baş dönmesi yaşayınca oyundan çıkmak istedi. Yedek kaleci İsmail Çipe de sakat olduğu için Galatasaray'ın elinde başka kaleci olmadığından Tuzlaspor ile yapılan görüşme sonrası Berk Balaban tekrar kaleye geçti.

