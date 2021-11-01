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Galatasaray üç isimle sözleşme uzattı

01.11.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, iç transferde Taylan Antalyalı, Christian Luyindama ve İsmail Çipe ile yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray üç isimle sözleşme uzattı

Galatasaray Taylan Antalyalı ile 4 yıllık, Christian Luyindama ile 2 yıllık, İsmail Çipe ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre 26 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Taylan ile 4, 27 yaşındaki Demokratik Kongolu stoper Luyindama ile 2, 26 yaşındaki file bekçisi İsmail ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Taylan Antalyalı 2025-2026, Luyindama 2023-2024, İsmail Çipe ise 2022-2023 sezonu sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı terletecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Christian Luyindama Taylan Antalyalı
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