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Galatasaray üç puanı Batshuayi ile aldı! Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ederek serisine devam etti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.11.2024 21:05
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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray milli ara dönüşünde deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda Batshuayi'nin ayağından bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrılan sarı - kırmızılılar oldu. Bu sonuçla birlikte Okan Buruk ve öğrencileri puanını 34'e yükselterek galibiyet serisini sürdürdü.

Galatasaray üç puanı Batshuayi ile aldı! Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ederek serisine devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile kozlarını paylaştı. Sarı - kırmızılılar ilk yarıda 10 kişi kalan rakibini 1-0 mağlup etti.

Hakem Ali Meteoğlu'nun düdük çaldığı karşılaşmada sarı - kırmızılılar galibiyeti ikinci yarıda Michy Batshuayi'nin ayağından buldu . Ev sahibi ekipte Ege Bilsel ise 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

BATSHUAYI'DEN BAŞKA YOK!

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Bu sezon Süper Lig'de Hatayspor, Samsunspor ve Bodrum FK ağlarını sarsan Michy Batshuayi, oyuna sonradan dahil olarak en fazla maçta gol atan oyuncu oldu.

ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ KEZ

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37 yaşındaki Dries Mertens, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de üste dört deplasman maçında gol katkısında bulunan tek oyuncu oldu.

OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Samsunspor maçının 11’ine göre Bodrum FK karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk, sarı kart cezalısı Davinson Sanchez ile sakatlığı bulunan Ismail Jakobs’un yerine Metehan Baltacı ile Kaan Ayhan’a görev verdi.

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Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK
0 - 1
Galatasaray Galatasaray

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Okan Buruk Michy Batshuayi galatasaray
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