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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag'a elenerek turnuvaya veda etti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.02.2024 01:00 | Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaştı. Ev sahibi ekibin agresif oyunuyla başlayan mücadeleye temsilcimiz ortak olarak maçı dengeledi. Mücadelenin ikinci yarısı 1-1'lik eşitlikle devam ederken Kaan Ayhan'ın kırmızı kartı sonrası Sparta Prag 3 gol birden buldu ve sahadan 4-1 galip ayrılarak Galatasaray'ı turnuvanın dışında bıraktı...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag'a elenerek turnuvaya veda etti...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaştı. Okan Buruk'un öğrencileri sahasında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından avantajlı bir skor ile rakibini eleyip Avrupa'da yoluna devam etmek istiyordu. Deplasmanda güzel bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın kırmızı kartı sonrası sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

ABDÜLKERİM GOLLE DÖNDÜ

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Maçın henüz 8. dakikasında 1-0 geriye düşen Galatasaray'da bu golden 8 dakika sonra Abdülkerim Bardakcı sahneye çıktı. Müthiş bir kafa vuruşuyla durumu eşitleyen milli oyuncu Galatasaray'a beraberliği getirdi.

KIRMIZI KARTIN ARDINDAN SKOR 4-1 OLDU...

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Kaan Ayhan, 70. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bu karttan 4 dakika sonra Sparta Prag durumu 2-1'e getirdi. 2-1'lik skorun ardından baskısını iyiden iyiye arttıran Prag, 81. dakikada Haraslin ile skoru 3-1 yaptı. Maç tam bitti derken Prag 90+6'da skoru 4-1'e getirdi ve Galatasaray turnuvaya veda etti.

IRKÇI PANKART

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Sparta Prag-Galatasaray maçında “Çek aslanı, Türk etine aç” pankartı açıldı.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

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Galatasaraylı taraftarlar, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.

Karşılaşmayı izlemek için Çekya'ya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, akşam saatlerinde Prag'daki kent meydanında toplandı. Burada marşlar ve tezahüratlarla maç havasına giren taraftarlar, daha sonra güvenlik önlemleri altında toplu halde stada geçti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu sırada yaptıkları tezahüratlarla Filistin'e destek verip, İsrail'i lanetledi.

Statta da tribündeki yerlerini alan taraftarlar, takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi.

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