Galatasaray UEFA Başkanı'nı derbiye davet etmişti! Ceferin Sarı-Kırmızılılar ret cevabı verdi

Süper Lig'deki Galatasaray - Fenerbahçe derbisine, Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının ardından sarı-kırmızılılar, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i derbiye davet etti.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray Yönetimi, Ceferin'e davet göndermişti.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den bu davete yanıt geldi. Ceferin Sarı-Kırmızılılar'ın Galatasaray'ın derbi davetine olumsuz yanıt verdi.
"Yaşananlara 'şahitlik' etmeniz için sizi derbiye davet ediyoruz." notuyla Ceferin'e davet gönderen Galatasaray, UEFA Başkanı'ndan "İşlerimin yoğunluğu sebebiyle Türkiye'ye gelemeyeceğim" yanıtı aldı.
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