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Galatasaray UEFA Başkanı'nı derbiye davet etmişti! Ceferin Sarı-Kırmızılılar ret cevabı verdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.02.2025 16:01
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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray'ın kendisini derbiye davetine ret 'İşlerim yoğun' diyerek ret cevabı verdi. İşte detaylar...

Galatasaray UEFA Başkanı'nı derbiye davet etmişti! Ceferin Sarı-Kırmızılılar ret cevabı verdi

Süper Lig'deki Galatasaray - Fenerbahçe derbisine, Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının ardından sarı-kırmızılılar, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i derbiye davet etti.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray Yönetimi, Ceferin'e davet göndermişti.

OLUMSUZ YANIT

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den bu davete yanıt geldi. Ceferin Sarı-Kırmızılılar'ın Galatasaray'ın derbi davetine olumsuz yanıt verdi.

"TÜRKİYE'YE GELEMEYECEĞİM"

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"Yaşananlara 'şahitlik' etmeniz için sizi derbiye davet ediyoruz." notuyla Ceferin'e davet gönderen Galatasaray, UEFA Başkanı'ndan "İşlerimin yoğunluğu sebebiyle Türkiye'ye gelemeyeceğim" yanıtı aldı.

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UEFA Aleksander Ceferin son dakika galatasaray
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