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Galatasaray UEFA'nın yeniden incelemesine karşı CAS'a başvurduğunu açıkladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.10.2018 23:19 | Son Güncelleme

UEFA'nın başlattığı yeniden inceleme sonrası Galatasaray'dan CAS hamlesi! Galatasaray, UEFA tarafından uygulanan yaptırımların yeniden incelenmesinin ardından yaptığı açıklamada CAS'a başvurduğunu açıkladı.

Galatasaray UEFA'nın yeniden incelemesine karşı CAS'a başvurduğunu açıkladı!

Galatasaray Kulübü, UEFA ile yapılan yapılandırma anlaşmasının, yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne gönderilmesi kararına karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile UEFA arasında imzalanmış olan yapılandırma anlaşmasının, UEFA Finansal Kontrol Organı Yargı Dairesi (CFCB Adjudicatory Chamber) tarafından yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne (CFCB Investigatory Chamber) gönderilmesine dair kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde itiraz başvurusunda bulunulmuştur."

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Galatasaray uefa cas

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