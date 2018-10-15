Galatasaray UEFA'nın yeniden incelemesine karşı CAS'a başvurduğunu açıkladı!

Galatasaray Kulübü, UEFA ile yapılan yapılandırma anlaşmasının, yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne gönderilmesi kararına karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurduğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz ile UEFA arasında imzalanmış olan yapılandırma anlaşmasının, UEFA Finansal Kontrol Organı Yargı Dairesi (CFCB Adjudicatory Chamber) tarafından yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne (CFCB Investigatory Chamber) gönderilmesine dair kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde itiraz başvurusunda bulunulmuştur."
Cocu'nun yerine ilk aday belli oldu!
F.Bahçe'den gönderilen 3 antrenörden açıklama!
Sakaryaspor- Amedspor maçı sonrası ortalık karıştı!
Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...
Beşiktaş oynatmadan gönderdi, şimdi dünya devi peşinde!
Juventus'ta Ronaldo krizi!
Beşiktaş'ta olay! Şenol Güneş yıldız ismi o idmandan kovdu
Seyit Mehmet Özkan: Bayern Münih Cengiz Ünder'le ilgileniyor
Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Beşiktaş'ta Adriano yeniden sakatlandı!
Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol
Okuyucu Yorumları 0 yorum