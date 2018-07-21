Galatasaray - Valencia maçında kavga çıktı

Galatasaray ile Valencia arasındaki hazırlık maçının devre arasında kavga çıktı. Galatasaray taraftarları ile maçı izlemeye gelen 20-25 civarındaki İspanyol taraftarlar arasında yaşanan gerilimin ardından statta anons yapıldı.
Galatasaraylı taraftarlar İsviçre'de tekbir getirince statta "Bizim kültürümüze yakışmıyor. Lütfen tansiyonu düşürün" anonsu yapıldı. Bunun üzerine maçı izlemeye gelen yaklaşık 20-25 civarındaki Valencia taraftarları arasında yaşanan gerilim büyüyünce, stattan bir kez daha anons yapıldı.
VALENCIA TARAFTARLARI GÖZALTINA ALINDI
Müsabakanın devre arasında yaşanan olayların ardından küfür eden ve alkollü olan Valencialı 3 İspanyol taraftar
İsviçre polisi tarafından gözaltına alındı. (FutbolArena)
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