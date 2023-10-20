Galatasaray ve Aston Villa'ya Zaniolo müjdesi

İngiliz temsilcisinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo’nun yasadışı bahis iddialarıyla ilgili İtalya Futbol Federasyonu’na (FIGC) ve ilgili makamlara yardımcı olduğunu, Zaniolo’nun ayrıca bu konuyla ilgili üst düzey kulüp yöneticileriyle de görüştüğünü duyurdu.

ANTRENMANLARA DEVAM EDİYOR

Açıklamada yarıca 24 aşındaki futbolcunun takımla antrenmanlara devam ettiği ve bu hafta oynayacakları West Ham United karşılaşması için görev verilmesi halinde oynayabileceği belirtildi.





