Galatasaray ve Başakşehir, Naim Sliti'yi istiyor

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı konuşulan Dijon'un 10 numarası Naim Sliti için Fransa'dan sürpriz bir haber geldi. L'Equipe'in haberinde göre, Sliti'nin peşinde Galatasaray ile birlikte Başakşehir de var.
"BURADAN GÜZEL AYRILMAK İSTİYORUM"
Dijon ile 2022'ye kadar sözleşmesi olduğu halde ayrılmak istediğini açıklayan 26 yaşındaki oyuncu, "Henüz resmi bir teklif yok ancak bazı temaslar oldu. Buradan güzel bir şekilde ayrılmak istiyorum" ifadelerini kullanmmıştı.
Dijon'un Lille'den 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Tunuslu oyuncu, geçen sezon son anda ligde kaldıkları Dijon'da 42 maçta 10 gol, 10 asistlik bir performans sergiledi.
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