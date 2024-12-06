SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Sözleri gündem olmuştu... Galatasaray ve Dursun Özbek PDFK'ya sevk edildi!

Sözleri gündem olmuştu... Galatasaray ve Dursun Özbek PDFK'ya sevk edildi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.12.2024 20:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü ve Dursun Özbek, “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Sözleri gündem olmuştu... Galatasaray ve Dursun Özbek PDFK'ya sevk edildi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' ve 'hakareti' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 06.12.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler belli oldu.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 05.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in 03.12.2024 tarihinde medyada yapmış olduğu ve 06.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pes dedirten kaçış! Demir parmaklıkları...

Pes dedirten kaçış! Demir parmaklıkları...

Gemlik'teki görüntüler tepkilere yol açtı, soruşturma başlatıldı! "Hayvanı yiyorlar"

Gemlik'teki görüntüler tepkilere yol açtı, soruşturma başlatıldı! "Hayvanı yiyorlar"

'Jose Mourinho devrede' dediler... İtalyan basını Fenerbahçe'nin Ocak ayındaki ilk transferini duyurdu!

'Jose Mourinho devrede' dediler... İtalyan basını Fenerbahçe'nin Ocak ayındaki ilk transferini duyurdu!

Süper Lig kulübüne 3 puan silme cezası!

Süper Lig kulübüne 3 puan silme cezası!

G.Saray ve Dursun Özbek PDFK'ya sevk edildi!

G.Saray ve Dursun Özbek PDFK'ya sevk edildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.