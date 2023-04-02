Galatasaray ve Fenerbahçe anlaşma sağladı! Önümüzdeki sezon için...

Süper Lig'de yabancı kuralı yine mi değişiyor? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aynı fikirde olduğu öğrenilirken Erden Timur ile Selahattin Baki’nin sözlü olarak anlaştığı ifade edildi.

11 YABANCI İDDİASI

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı iddia edilen yeni kuralın detayları ortaya çıktı. Gelmesini istedikleri yeni kuralda takımlar sahaya 11 yabancı oyuncu ile çıkabilecek.

TÜRK OYUNCU OYNATILIRSA BONUS

Türk oyuncunun 11'de oynatılması halinde TFF tarafından bonus verilecek. Takımlar oynattıkları yabancı oyuncu kadar bir nevi ceza ödeyecek. Ortaya atılan bu yeni iddia sonrası takımların birçoğunun hemfikir olduğu yazıldı.



