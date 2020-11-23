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Galatasaray ve Fenerbahçe'den Sörloth savaşı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.11.2020 17:15 | Son Güncelleme

Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth performansıyla Almanya'da tartışma konusu oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu ile ilgilendiği öğrenilirken transfer döneminde Sörloth için girişimde bulunacakları iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray ve Fenerbahçe'den Sörloth savaşı!

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.Dünyaca ünlü Alman gazetesi Bild, Sörloth hakkında yayınladığı haberde "Ne zaman patlama yapacak? 20 milyon euroluk forvetin hala gol katkısı yok. Takımın en golcü oyuncusu sol bek!" ifadelerini kullanmıştı.

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Leipzig'e transfer olan Sörloth, aradığını bulamadı. Norveçli golcü Leipzig formasıyla Bundesliga'da oynadığı 7 maçta gol sevinci yaşayamadı.Norveçli yıldız Leipzig formasıyla ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı toplam 8 maçta skora katkı yapamadı.Sadece Hertha Berlin ve Gladbach maçlarında 90 dakika sahada kalan Norveçli futbolcu şut isabet oranlarında da istediği başarıyı sağlayamadı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE PEŞİNDE

Süper Lig'den sezon başında ayrılan Sörloth'un ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyor.Devre arasında Galatasaray'ın Marcao'yu isteyen Leipzig ile takas için görüşmelere başlayacağı yazıldı.

EMRE BELÖZOĞLU DA DEVREDE

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun da "Eğer Sörloth yeniden Türkiye'ye dönecekse oynayacağı takım Fenerbahçe olur" ifadesini kullandığı iddia edildi.Trabzonspor ile Leipzig arasında imzalanan anlaşmaya göre, Alexander Sörloth'ta öncelik hakkı bordo-mavili kulüpte bulunuyor. Trabzon o dönem KAP'a yaptığı açıklamada, "Futbolcunun Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır" denmişti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Öncelik Trabzonspor'daymış ,, yahu,adam, ben Trabzonspor'da oynamak istemiyorum dedikten sonra, nasıl oynatacaksın? Geleceği takım çalışması cincon olamaz , olsa olsa FENERBAHÇE olur... Gerisi hikaye.
her aksam geliyor, sabahta almanya ya geri donuveriyor.
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