Galatasaray ve Fenerbahçe'den Sörloth savaşı!

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.Dünyaca ünlü Alman gazetesi Bild, Sörloth hakkında yayınladığı haberde "Ne zaman patlama yapacak? 20 milyon euroluk forvetin hala gol katkısı yok. Takımın en golcü oyuncusu sol bek!" ifadelerini kullanmıştı.

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Leipzig'e transfer olan Sörloth, aradığını bulamadı. Norveçli golcü Leipzig formasıyla Bundesliga'da oynadığı 7 maçta gol sevinci yaşayamadı.Norveçli yıldız Leipzig formasıyla ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı toplam 8 maçta skora katkı yapamadı.Sadece Hertha Berlin ve Gladbach maçlarında 90 dakika sahada kalan Norveçli futbolcu şut isabet oranlarında da istediği başarıyı sağlayamadı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE PEŞİNDE

Süper Lig'den sezon başında ayrılan Sörloth'un ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyor.Devre arasında Galatasaray'ın Marcao'yu isteyen Leipzig ile takas için görüşmelere başlayacağı yazıldı.