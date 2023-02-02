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Galatasaray ve Fenerbahçe devredeydi, Beşiktaş atağa kalktı! Fabio Borini transferi tarihe geçecek!

02.02.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Karagümrük ile 1-1 berabere kalan ve zirve yarışında ağır yara alan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda harekete geçen siyah - beyazlılar, Süper Lig'e damga vuran Fabio Borini için atağa kalktı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de devrede olduğu İtalyan yıldız için pazarlık masasına oturan Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray ve Fenerbahçe devredeydi, Beşiktaş atağa kalktı! Fabio Borini transferi tarihe geçecek!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Siyah - beyazlılar, öne geçtiği karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve zirve yarışında büyük yara aldı. Yeni bir galibiyet serisi hedefleyen Kara Kartal'da transfer için de çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Ara transfer döneminde Vincent Aboubakar ve Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Karagümrük'te gösterdiği performansla birlikte transferin gözde isimlerinden biri olan Fabio Borini, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde bulunuyordu. Hatta sarı - kırmızılıların, oyuncunun transferini bitirmeye çok yakın olduğu iddia edilmişti.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

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Siyah - beyazlılar, İtalyan yıldız için devreye girdi ve Fatih Karagümrük ile masaya oturdu.

KARAGÜMRÜK'ÜN İSTEDİĞİ BONSERVİS

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Sabah'ın haberine göre; Karagümrük, Borini'nin sözleşmesinde yer alan serbes kalma bedeli olan 2.5 milyon euroluk bedeli talep ediyor. Haberde Beşiktaş'ın bonservisi düşürmeye çalıştığı ve pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Borini'nin siyah - beyazlı formayı giyeceği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Karagümrük formasıyla 20 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 13 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

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