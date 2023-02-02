Galatasaray ve Fenerbahçe devredeydi, Beşiktaş atağa kalktı! Fabio Borini transferi tarihe geçecek!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Siyah - beyazlılar, öne geçtiği karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve zirve yarışında büyük yara aldı. Yeni bir galibiyet serisi hedefleyen Kara Kartal'da transfer için de çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Ara transfer döneminde Vincent Aboubakar ve Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Karagümrük'te gösterdiği performansla birlikte transferin gözde isimlerinden biri olan Fabio Borini, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde bulunuyordu. Hatta sarı - kırmızılıların, oyuncunun transferini bitirmeye çok yakın olduğu iddia edilmişti.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

Siyah - beyazlılar, İtalyan yıldız için devreye girdi ve Fatih Karagümrük ile masaya oturdu.

KARAGÜMRÜK'ÜN İSTEDİĞİ BONSERVİS

Sabah'ın haberine göre; Karagümrük, Borini'nin sözleşmesinde yer alan serbes kalma bedeli olan 2.5 milyon euroluk bedeli talep ediyor. Haberde Beşiktaş'ın bonservisi düşürmeye çalıştığı ve pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Borini'nin siyah - beyazlı formayı giyeceği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Karagümrük formasıyla 20 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 13 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

