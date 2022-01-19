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Galatasaray ve Fenerbahçe, eski Beşiktaşlı için savaşta! İngiliz devinden randevu alındı

19.01.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha birbirleriyle transfer savaşına girdi. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Arsenalli yıldız Mohamed Elneny'nin transferi için Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin İngiliz ekibinden görüşme talep ettiği öğrenilirken, Londra temsilcisinin sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mısırlı yıldızı düşük bir ücretle bırakacağı belirtildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, eski Beşiktaşlı için savaşta! İngiliz devinden randevu alındı

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe ve Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Daha önce birçok kez transferde karşı karşıya gelen ezeli rakipler bu kez de Arsenal'in yıldızını renklerine katmak için birbirleriyle çarpışıyor.

ARSENAL MAKUL BİR ÜCRETE BIRAKACAK

Mısır basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Mohamed Elneny için Arsenal'den görüşme talep etti. Galatasaray'ın da ilgisinin olduğu bilinen Mısırlı yıldızı, Arsenal sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle makul bir ücrete bırakması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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