Galatasaray ve Fenerbahçe, eski Beşiktaşlı için savaşta! İngiliz devinden randevu alındı

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe ve Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Daha önce birçok kez transferde karşı karşıya gelen ezeli rakipler bu kez de Arsenal'in yıldızını renklerine katmak için birbirleriyle çarpışıyor.

ARSENAL MAKUL BİR ÜCRETE BIRAKACAK

Mısır basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Mohamed Elneny için Arsenal'den görüşme talep etti. Galatasaray'ın da ilgisinin olduğu bilinen Mısırlı yıldızı, Arsenal sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle makul bir ücrete bırakması bekleniyor.



