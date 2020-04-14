Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Alpaslan Öztürk konuştu

Göztepe'nin başarılı futbolcusu Alpaslan Öztürk, canlı yayınında kendisine sorulan soruları yanıtladı. İzleyenlerin merak ettiklerine de cevaplar veren yıldız futbolcunun açıklamaları şunlar oldu:
"Türkiye'de seyirci yok taraftar var. Bazı oyuncular taraftarla daha iyi oynar bazıları sakınır çekinir. Ben onlarla daha iyi oynayan biriyim. Ben Göztepe'de mutlu olduğumu üstüne basarak söyledim. Bizim taraftarlar o kısmını atlamışlar. Ben Göztepe'de mutluyum. Bu formayı giymekten mutluyum. 1 senelik sözleşmem var. Hedefim Göztepe'yi Avrupa'ya taşımak. Önümüzdeki sezonun sonunda başkanla otururuz. Devam etmek isterse bana iletir. Eğer istemezse elimizdeki opsiyonları değerlendiririz."
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