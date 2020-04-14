Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Alpaslan Öztürk konuştu

Göztepe'nin başarılı futbolcusu Alpaslan Öztürk, canlı yayınında kendisine sorulan soruları yanıtladı. İzleyenlerin merak ettiklerine de cevaplar veren yıldız futbolcunun açıklamaları şunlar oldu:

1 SENELİK DAHA SÖZLEŞMEM VAR

"Türkiye'de seyirci yok taraftar var. Bazı oyuncular taraftarla daha iyi oynar bazıları sakınır çekinir. Ben onlarla daha iyi oynayan biriyim. Ben Göztepe'de mutlu olduğumu üstüne basarak söyledim. Bizim taraftarlar o kısmını atlamışlar. Ben Göztepe'de mutluyum. Bu formayı giymekten mutluyum. 1 senelik sözleşmem var. Hedefim Göztepe'yi Avrupa'ya taşımak. Önümüzdeki sezonun sonunda başkanla otururuz. Devam etmek isterse bana iletir. Eğer istemezse elimizdeki opsiyonları değerlendiririz."

