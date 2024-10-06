SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi
  4. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi AZ Alkmaar yine yenildi!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi AZ Alkmaar yine yenildi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.10.2024 23:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinden AZ Alkmaar, liginde üst üste ikinci yenilgisini aldı. İşte detaylar...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi AZ Alkmaar yine yenildi!

Hollanda Ligi 8. hafta maçında AZ Alkmaar, deplasmanda Fortuna Sittard ile karşılaştı. Fortuna Sittard Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

ÜST ÜSTE 2. MAĞLUBİYET

Screenshot_17

Fortuna'nın golü 78. dakikada Rodrigo Guth'tan geldi. Ev sahibi ekipte Halilovic, 45+2. dakikada penaltı kaçırdı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi AZ Alkmaar, ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Bu sonuçla birlikte Alkmaar, 16 puanda kalırken, Fortuna puanını 10'a çıkardı. Ligin bir sonraki haftasında Fortuna, Willem II ile oynayacak. AZ Alkmaar, PSV'yi ağırlayacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran cinayetinde çarpıcı iddia! 'Evinde öldürüldü'

Narin Güran cinayetinde çarpıcı iddia! 'Evinde öldürüldü'

İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü! Katil zanlısı kaçtı! Erdek Limanı'na gelen tüm gemiler tek tek aranıyor

İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü! Katil zanlısı kaçtı! Erdek Limanı'na gelen tüm gemiler tek tek aranıyor

A. Demirspor'da Murat Sancak depremi! İstifa ettiğini açıkladı

A. Demirspor'da Murat Sancak depremi! İstifa ettiğini açıkladı

Cimbom milli araya galibiyetle girdi!

Cimbom milli araya galibiyetle girdi!

Okan Buruk'tan Beşiktaş'a gönderme!

Okan Buruk'tan Beşiktaş'a gönderme!

Akrep vuruşu yaptı, tüm stat onu alkışladı! Arda Turan özel olarak tebrik etti

Akrep vuruşu yaptı, tüm stat onu alkışladı! Arda Turan özel olarak tebrik etti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.