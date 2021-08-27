Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi torbaları belli oldu!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ve bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kurayla belli olacak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki'yi 5-2'lik skorla eleyen Fenerbahçe gruplarda mücadele edecek. Danimarka ekibi Randers'ı 2-1 mağlup ederek turnuva dışına iten Galatasaray da adını Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.

SİVAS VE TRABZON ELENDİ

Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a elenirken Trabzonspor ise Roma'ya elendi. Böylece Konferans Ligi'nde Türkiye'den takım kalmadı.

TORBALAR BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın torbaları belli oldu. Buna göre Fenerbahçe 3. torbada, Galatasaray ise 4. torbada yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da TSİ 13.00'de gerçekleşecek. Fenerbahçe ve Galatasaray, kural gereği grup turunda eşleşemiyor. İki temsilcimiz farklı gruplarda mücadele edecek.

1. TORBA

Lyon, Napoli, Leverkusen, Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga.

2. TORBA

Celtic, Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester, Rangers, Lokomotiv, Genk, PSV.

3. TORBA

Marsilya, Ludogorets, West Ham, Sociedad, Betis, Fenerbahçe, S. Moskova, Sparta Prag.

4. TORBA

Galatasaray, Legia, Midtjylland, Ferençvaroş, Sturm Graz, Brondby, Antwerp, Rapid Wien.

AVRUPA LİGİ'NDE TAKIM SAYISI DÜŞTÜ

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü. Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak.

Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.



