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Galatasaray ve Fenerbahçe Rıdvan Dilmen için anlaştı!

06.12.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkanlığı seçimleri öncesinde kulisler hareketlenmeye başladı. Nihat Özdemir yönetimini istemeyen takımlar ortak isimler konusunda anlaşmaya çalışıyor. Sadece başkan değil, yanındaki isimler konusunda da sıkı pazarlıklar başladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe Rıdvan Dilmen için anlaştı!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “Altını oyuyorlar” diye mesaj gönderdiği Nihat Özdemir’i istifaya davet etti. TFF Başkanı ile köprüleri attı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önce 3 Temmuz süreciyle ilgili yaptığı açıklama yüzünden Özdemir’le ipleri çoktan atmıştı. İki takımın sezon sonunda yapılacak TFF başkanlığı seçimleri için bir isimde anlaştığı, bu ismin Hamit Altıntop olduğu iddia edildi.

RIDVAN DİLMEN İKİNCİ ADAM

Asıl sürpriz iddia ise Altıntop’un yönetimindeki listede Rıdvan Dilmen’in ikinci adam olacağı. Hamit Altıntop’un TFF başkanı olacağı listeye Fenerbahçe ve Galatasaray Dilmen’i gönderirken Beşiktaş ve Trabzonspor'dan onay çıkmadı.


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Rıdvan Dilmen Ali Koç Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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