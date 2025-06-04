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Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya… Bu kez hedef eski bir Trabzonsporlu!

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile ikinci olan Fenerbahçe bu kez de transfer döneminde birbirlerine rakip oldular. Ortak hedef ise eski Trabzonspor’un eski defans oyuncusu Ahmetcan Kaplan…

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya… Bu kez hedef eski bir Trabzonsporlu!
Burak Kavuncu
Ahmetcan Kaplan

Ahmetcan Kaplan

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Ajax
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Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak istiyor. Hedef yeni sezon öncesi kadro rotasyonunu genişletmek ve şampiyonlar ligine daha fazla oyuncu kaydedebilmek. Önceki sezonlarda avrupa arenasında ülke içinde yetişen futbolcu sayısında yaşanan sıkıntı sebebiyle az sayıda oyuncu kayıt edebilen sarı kırmızılılar, aynı hataya düşmek istemiyor.

Öte yandan Fenerbahçe’de ise teknik direktör Jose Mourinho ile çiçeği burnunda sportif direktör Devin Özek bir araya gelerek bir transfer listesi hazırladı. Geçtiğimiz sezonki defans hattındaki sıkıntılardan dolayı stoper takviyesi için harekete geçildi. Menajerler aracılığıyla Ahmetcan Kaplan önerildi.

YILLIK ÜCRET TALEBİ SEBEBİYLE İKİ TAKIM DA MESAFELİ DAVRANIYOR

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2022 yılında Trabzonspor’dan 9,5 milyon Euro bonservisle Hollanda devi Ajax’a transfer olan Ahmetcan Kaplan, Türkiye’ye dönmek için 2,5 milyon Euro yıllık ücret talep etti. Bu talep karşısında bekleme kararı kalan Galatasaray ve Fenerbahçe, oyuncudan indirim talep ettiler.

BU SEZON PEK FAZLA OYNAMA ŞANSI BULAMADI

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Alanyaspor’dan tanıdığımız teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, bu sezon Ahmetcan Kaplan’a ligde sadece 8 maçta forma şansı verdi. Bu durumdan memnuniyetsizliğini dile getiren Ahmetcan, menajerine kulüp bulması için talimat verdi.

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