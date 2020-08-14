Galatasaray ve Trabzonspor'a koronavirüs şoku

Galatasaray'da ve Trabzonspor'da koronavirüs vakalarının çıktığı resmi olarak açıklandı.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park’ın ve Liv Hospital’ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir.
Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.
Trabzonspor'da 1 futbolcunun korona virüs belirtilerini hissetmesi nedeniyle yapılan testin sonucunda sonuç pozitif çıktı. Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu, ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.
Trabzonspor'da 17 Ağustos tarihinde yeni sezon hazırlıkları için tesislerde toplanacak futbolcular için ise aynı gün gruplar halinde korona virüs testi yapılacak.
(İHA)
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