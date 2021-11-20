Galatasaray ve Trabzonspor Boupendza'nın peşinde

Süper Lig'de transfer döneminin yaklaşmasıyla takımlar gönderecekleri ve alacakları futbolcuların listesini belirlemeye başladı. Transfer dönemiyle ilgili bir iddia da Afrika'dan geldi.

Football News West Africa'nın haberine göre Süper Lig'in 2 dev ekibi Galatasaray ve Trabzonspor, geçen sezonun gol kralı Aaron Boupendza ile ilgileniyor. İki kulübün yetkilileri Boupendza'nın menajeri ile iletişime geçti. Takımlar bonservis bedeli ödemek istemediği için Gabonlu golcüyü kiralık kadrosuna katmaya çalışacak.

Katar Ligi'nde Al-Arabi forması giyen Aaron Boupenza bu sezon 8 maçta forma giyebildi. 25 yaşındaki oyuncu 3 gol atarken 2 asist yaptı.

FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNDÜ

Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı Aaron Boupendza, devre arasında Fenerbahçe'ye imza atmaya yakındı. Ancak anlaşma gerçekleşmedi. Hatayspor yöneticileri, Rus ekibi Krasnodar ile 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmıştı. Gabonlu oyuncu Rusya'ya gitmek istemeyince transfer iptal olmuştu.

