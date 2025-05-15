Galatasaray ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bordo-mavili ekibin, kulüp sosyal medya hesabından yapılan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” ve “tehdidi” sebebiyle kurula sevk edildiği belirtildi.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

“1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 14.05.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü’nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 14.05.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından 12.05.2025 tarihinde yapılan açıklamada yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN’ın kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından 12.05.2025 tarihinde yapılan açıklamalar suretiyle “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “tehdidi ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.” (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır