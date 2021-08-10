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Galatasaray Victor Nelsson'u KAP'a bildirdi

10.08.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü, Danimarkalı oyuncu Victor Enok Nelsson'un transferi için Kopenhag Kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Victor Nelsson'u KAP'a bildirdi

Galatasaray, Victor Nelsson transferi için Kopenhag ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

G.SARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

7 MİLYON EURO

Sarı Kırmızılılar, 22 yaşındaki stoper için Kopenhag ile 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanında bonuslar içeren uzun vadeli bir ödeme planında anlaşma sağladı. Danimarkalı stoperin yıllık kazancı ise bonuslar ile birlikte yaklaşık 1.5 milyon Euro olacak.

NELSSON İÇİN CICALDAU FORMÜLÜ

Galatasaray, Kopenhag’dan aldığı Victor Nelsson transferini, Alexandru Cicaldau’da uyguladığı formülle çözdü. Craiova takımından transfer edilen Cicaldau’nun 6,5 milyon Euro’luk bonservis ücretini 3 yılda ödeyecek olan sarı kırmızılılar, bu paranın 500 bin Euro’sunu peşin vermiş, geri kalan bölümünü ise taksitlere bölmüştü. Nelsson’un 7 milyon Euro’luk bonservis bedelinin 1 milyon Euro’sunu peşin ödeyen Galatasaray, kalan 6 milyon Euro’yu 3 yılda taksitler halinde verecek.

BU AKŞAM GELİYOR

Sarı kırmızılılar, geleceğin yıldız adayları arasında yer alan Danimarkalı stoperi sürekli oynatarak parlamasını sağlayacak. Galatasaray’ın bu yaz yaptığı 8. transfer olan Victor Nelsson bu akşam saat 22:30'da İstanbul’a gelecek. 22 yaşındaki stoper, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.


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