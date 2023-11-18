Galatasaray Weghorst'u istemişti! Yıldız oyuncudan sarı-kırmızılıları kızdıracak cevap

Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Weghorst'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Icardi'nin yanına kaliteli bir golcü almak isteyen sarı-kırmızılılar Weghorst için nabız yoklamaya başladı. Bu haberin ardından Beşiktaş devreye girdi.

KİRALIK OLARAK FORMA GİYİYOR

Sezon başında Burnley'den Hoffenheim'a kiralık olarak transfer olan Weghorst'un Almanya'da mutsuz olduğu ortaya çıktı. Galatasaray'ın kendisiyle ilgilenmesinden sonra Weghorst, ilk tercihinin Beşiktaş olduğunu iletti ve siyah-beyazlılara haber yolladı.

BAŞKAN ADAYLARI DÜŞÜNECEK

Beşiktaş'ta yapılacak başkanlık seçimi nedeniyle transfer görüşmeleri durdurulmuş durumda. Serdar Adalı ya da Hasan Arat ikilisinden birinin göreve gelmesinin ardından Weghorst ile görüşmeler başlayacak.





