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Galatasaray Weghorst'u istemişti! Yıldız oyuncudan sarı-kırmızılıları kızdıracak cevap

18.11.2023 09:46 | Son Güncelleme:
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Galatasaray devre arasında forvete bir transfer daha yapmak istiyor. Icardi'nin sürekli oynamasından dolayı oluşan yorgunluğu tecrübeli bir futbolcuyla kapatmak isteyen sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın eski golcüsü Weghorst'a gözünü dikti. Bu haber sonrası devreye giren siyah-beyazlılar Weghorst ile görüşmeye başladı.

Galatasaray Weghorst'u istemişti! Yıldız oyuncudan sarı-kırmızılıları kızdıracak cevap
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
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Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Weghorst'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Icardi'nin yanına kaliteli bir golcü almak isteyen sarı-kırmızılılar Weghorst için nabız yoklamaya başladı. Bu haberin ardından Beşiktaş devreye girdi.

KİRALIK OLARAK FORMA GİYİYOR

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Sezon başında Burnley'den Hoffenheim'a kiralık olarak transfer olan Weghorst'un Almanya'da mutsuz olduğu ortaya çıktı. Galatasaray'ın kendisiyle ilgilenmesinden sonra Weghorst, ilk tercihinin Beşiktaş olduğunu iletti ve siyah-beyazlılara haber yolladı.

BAŞKAN ADAYLARI DÜŞÜNECEK

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Beşiktaş'ta yapılacak başkanlık seçimi nedeniyle transfer görüşmeleri durdurulmuş durumda. Serdar Adalı ya da Hasan Arat ikilisinden birinin göreve gelmesinin ardından Weghorst ile görüşmeler başlayacak.

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