Galatasaray Wilder Cartagena ile ilgileniyor

Galatasaray'da yeni sezonda hedef mutlak şampiyonluk. Bu nedenle transfer çalışmalarına da hız veren sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak Wilder Cartagena geldi.

PERULU FUTBOLCULARA İLGİ

Christian Cueva'nın Yeni Malatyaspor'a transferinden sonra Türk kulüpleri, görünüşe bakılırsa Perulu oyunculara daha fazla ilgi göstermeye başladı.

GALATASARAY, CARTANEGA İLE İLGİLENİYOR

Arjantin'de yayın yapan Radyo Punto'dan gazeteci Nahuel Ferreira'nın aktardığı bilgilere göre; Galatasaray'ın bu sezon için Wilder Cartagena ile ilgilendiği ortaya çıktı. Haberde Galatasaray'ın, Arjantin kulübü Godoy Cruz ile sözleşmesi devam etmesine rağmen, Perulu milli oyuncuyu transfer etmek istediği ve sözlü olarak koşulları sorduğu belirtildi.

ALMAN ŞİRKETİ YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Sarı kırmızılıların ayrıca Godoy Cruz Kulübü'nün hissadarı olan Alman şirketi yetkilileriyle de transferi görüştüğü kaydedildi.

AVRUPA'YA DÖNME İHTİMALİ VAR

Perulu oyuncunun Alman şirketi üzerinden tekrar Avrupa'ya dönme ihtimali bulunuyor. Gazeteci Nahuel Ferreira, bu durumun da Alman şirketiyle Galatasaray'ın görüşmesine bağlı olduğunu vurguladı. 25 yaşındaki önlibero oyuncusunun Arjantin Süper Ligi'nde çok iyi bir dönem geçirmediği, Ricardo Gareca'nın yerine Peru Milli takımında da süre aldığı kaydedildi.