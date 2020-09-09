Galatasaray Wilder Cartagena ile ilgileniyor

Galatasaray'da yeni sezonda hedef mutlak şampiyonluk. Bu nedenle transfer çalışmalarına da hız veren sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak Wilder Cartagena geldi.
Christian Cueva'nın Yeni Malatyaspor'a transferinden sonra Türk kulüpleri, görünüşe bakılırsa Perulu oyunculara daha fazla ilgi göstermeye başladı.
Arjantin'de yayın yapan Radyo Punto'dan gazeteci Nahuel Ferreira'nın aktardığı bilgilere göre; Galatasaray'ın bu sezon için Wilder Cartagena ile ilgilendiği ortaya çıktı. Haberde Galatasaray'ın, Arjantin kulübü Godoy Cruz ile sözleşmesi devam etmesine rağmen, Perulu milli oyuncuyu transfer etmek istediği ve sözlü olarak koşulları sorduğu belirtildi.
Sarı kırmızılıların ayrıca Godoy Cruz Kulübü'nün hissadarı olan Alman şirketi yetkilileriyle de transferi görüştüğü kaydedildi.
Perulu oyuncunun Alman şirketi üzerinden tekrar Avrupa'ya dönme ihtimali bulunuyor. Gazeteci Nahuel Ferreira, bu durumun da Alman şirketiyle Galatasaray'ın görüşmesine bağlı olduğunu vurguladı. 25 yaşındaki önlibero oyuncusunun Arjantin Süper Ligi'nde çok iyi bir dönem geçirmediği, Ricardo Gareca'nın yerine Peru Milli takımında da süre aldığı kaydedildi.
İkinci kez Avrupa'da oynama fırsatı bulan Cartagena, daha önce Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Setubal'de forma giydi ancak çok fazla süre alamadığı için ülkesine geri döndü.
Universidad San Martin de Porres: 103 maç, 2 gol 5 asist
Alianza Lima: 60 maç, 1 gol 1 asist
Tiburones Rojos de Veracruz: 26 maç
Godoy Cruz: 5 maç, 1 gol
Vitoria Setubal: -
(AJANSSPOR)
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