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Galatasaray, yakaladığı müthiş istatistiği Fenerbahçe maçıyla kaybetti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.02.2025 08:18
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle 33 resmi maç sonra gol atamadı. Sarı-kırmızılıların golcü kimliği dev derbiyle birlikte sona ererken, iki takımın oyunu beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray, yakaladığı müthiş istatistiği Fenerbahçe maçıyla kaybetti!

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sahadan 0-0 sonuçla ayrılan sarı-kırmızılılar, 33 resmi karşılaşma sonra gol kaydedemedi.

GOL ATMA SERİSİ SONA ERDİ

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Son olarak 27 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında gol atamayan Aslan, daha sonraki Süper Lig’de 21, UEFA Avrupa Ligi’nde 10 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere 33 maçta gol sevinci yaşamıştı.

Galatasaray’ın gol atma serisi, Fenerbahçe derbisinde sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Derbi fenerbahçe galatasaray
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