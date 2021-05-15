Galatasaray Yeni Malatya maçı canlı! GS Malatya maçı kaç kaç?

Galatasaray Yeni Malatya maçı son dönemlerin en heyecanlı karşılaşması olarak milyonlarca futbolsever tarafından canlı olarak takip ediliyor. Süper Lig'de son haftalarda elde ettiği büyük çıkış ile şampiyonluk yarışında kendine yer açan Galatasaray, Yeni Malatya karşısında alacağı farklı galibiyet ile liderliğini kendi sahasında ilan etmek istiyor.

GALATASARAY'IN SON 5 MAÇI

Cumartesi akşamı kader maçına çıkan Galatasaray son 5 haftada 5 galibiyet elde etti ve 15 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılı ekip 37. haftada deplasmanda Antalyaspor'u 1-0, Konyaspor'u kendi sahasında 1-0, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0, kendi sahasında Beşiktaş'ı 3-1 ve deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup etti.

YENİ MALATYA'NIN SON 5 MAÇI

Bu hafta Galatasaray'ın konuğu olan Yeni Malatya, oynadığı son 5 maçtan 8 puan topladı. Ligde 14. sırada yer alan Yeni Malatya ligde 37. haftada kendi sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Sonraki hafta deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Sonrasında ise, kendi sahasında 1-1 berabere kaldı. 40. haftada deplasmanda Rizespor'u 4-0 mağlup eden Yeni Malatya 41. haftada kendi sahasında 1-1 berabere kaldı.



