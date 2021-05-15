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Galatasaray Yeni Malatya maçı canlı! GS Malatya maçı kaç kaç?

15.05.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray şampiyonluk için Yeni Malatya karşısına çıkıyor. Son haftalarda 5'te 5 yapan GS, sonradan dahil olduğu şampiyonluk yarışında son noktayı koymayı hedeflerken, Yeni Malatya güçlü rakibi karşısında deplasmanda alacağı 3 puanla evine dönmek istiyor.

Galatasaray Yeni Malatya maçı canlı! GS Malatya maçı kaç kaç?

Galatasaray Yeni Malatya maçı son dönemlerin en heyecanlı karşılaşması olarak milyonlarca futbolsever tarafından canlı olarak takip ediliyor. Süper Lig'de son haftalarda elde ettiği büyük çıkış ile şampiyonluk yarışında kendine yer açan Galatasaray, Yeni Malatya karşısında alacağı farklı galibiyet ile liderliğini kendi sahasında ilan etmek istiyor.

GALATASARAY YENİ MALATYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2020-2021 sezonunun liderinin belirlenmesinde kritik öneme sahip Galatasaray Yeni Malatya maçı, 15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.30'da başlayacak. Koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak bu heyecanlı mücadele beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

TT Arena'da oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetirken, Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Mustafa Emre Eyisoy üstelenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

GALATASARAY YENİ MALATYA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Halil, Babel, Emre Akbaba, Arda, Gedson, Taylan, Saracchi, Marcao, Donk, Yedlin.

Yeni Malatya: Ertaç, Kubilay, Adem, Mustafa, Zeki, Fofana, Ahmed, Chebake, Karim, Semih, Hadebe

Galatasaray Yeni Malatya maçı canlı! GS Malatya maçı kaç kaç

GALATASARAY'IN SON 5 MAÇI

Cumartesi akşamı kader maçına çıkan Galatasaray son 5 haftada 5 galibiyet elde etti ve 15 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılı ekip 37. haftada deplasmanda Antalyaspor'u 1-0, Konyaspor'u kendi sahasında 1-0, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0, kendi sahasında Beşiktaş'ı 3-1 ve deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup etti.

YENİ MALATYA'NIN SON 5 MAÇI

Bu hafta Galatasaray'ın konuğu olan Yeni Malatya, oynadığı son 5 maçtan 8 puan topladı. Ligde 14. sırada yer alan Yeni Malatya ligde 37. haftada kendi sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Sonraki hafta deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Sonrasında ise, kendi sahasında 1-1 berabere kaldı. 40. haftada deplasmanda Rizespor'u 4-0 mağlup eden Yeni Malatya 41. haftada kendi sahasında 1-1 berabere kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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