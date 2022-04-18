Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? İşte ilk 11'ler!

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Maça ilişkin detaylar haberimizde...

GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı, beIN Sports 1’de canlı olarak yayınlanacak. Süper Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Galatasaray ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 10. Kez karşı karşıya gelmiş olacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında gerçekleşen mücadele 0-0 berabere sona ermişti. 18 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 20.30'da oynanacak.

GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı, beIN Sports 1’de canlı olarak yayınlanacak.

Süper Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Galatasaray ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 10. Kez karşı karşıya gelmiş olacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında gerçekleşen mücadele 0-0 berabere bitmişti.

GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera; Omar, Nelsson, Marcao, van Aanholt; Taylan, Berkan, Pulgar; Babel, Kerem, Halil

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Campi, Awuku, Karim Hafez, Buğra, Mustafa, Kenan Özer, Azubuike, Donsah, Dicko, Tetteh

