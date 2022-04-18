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Galatasaray Yeni Malatyaspor maçının hakemi Mustafa Kürşad Filiz kimdir? Mustafa Kürşad Filiz'in mesleği nedir?

18.04.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçının hakemi Mustafa Kürşad Filiz, heyecanla beklenen maç öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü hakemin son yönettiği maç, 9 Nisan'da oynanan Karagümrük - Kasımpaşa maçıdır. Peki Galatasaray Yeni Malatyaspor maçının hakemi Mustafa Kürşad Filiz kimdir? Mustafa Kürşad Filiz'in mesleği nedir? İşte Galatasaray Yeni Malatyaspor maçının hakemi ile ilgili bilgiler...

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçının hakemi Mustafa Kürşad Filiz kimdir? Mustafa Kürşad Filiz'in mesleği nedir?

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçının hakemi Mustafa Kürşad Filiz Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Nef Stad'ında oynanacak karşılaşma öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı öncesi futbolseverler araştırmalarına hız verdi. Galatasaray Yeni Malatyaspor maçının hakemi Mustafa Kürşad Filiz kimdir? Mustafa Kürşad Filiz'in mesleği nedir? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Hakeme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇININ HAKEMİ MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ KİMDİR?

Süper Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Galatasaray ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 10. Kez karşı karşıya gelecek. Mustafa Kürşad Yılmaz, maçı yönetecek.

Mustafa Kürşad Yılmaz, geçmişte ulusal hakem olarak 3 büyüklerin birinin maçında düdük çalan ilk hakem olarak tarihe geçmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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