Galatasaray Yeni Malatyaspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Nef Stadı'nda oynanacak maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Mustafa Kürşad Filiz'in yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve İbrahim Bozbey yapacak. Öte yandan maçın dördüncü hakeminin ise Direnç Tonusluoğlu olduğu açıklandı. Peki Galatasaray Yeni Malatyaspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya kimdir? Özgür Yankaya nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇININ VAR HAKEMİ ÖZGÜR YANKAYA KİMDİR?

Özgür Yankaya 2 Ocak 1978 yılında Edirne'de dünyaya geldi.

Özgür Yankaya, 2000 yılında Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu bitirmiştir.

Futbol üzerine eğitim aldığı bilinen Yankaya'nın yardımcı uzmanlığı ise tenistir.

Lise ve Üniversite yıllarında 5 yıl judo yaptığı bilinen Özgür Yankaya'nın öğretmenlik deneyimi de vardırç

kademe Badminton antrenörlük belgesi de olan Özgür Yankaya ulusal ve ululararası badminton maçlarında görev almıştır.

Özgür Yankaya'nın 12 sene boyunca futbol oynadığı da bilinenler arasında.

ÖZGÜR YANKAYA NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

44 yaşındaki Özgür Yankaya, hakemliğe 1999 yılında başlamıştır.

2008 sezonunda Süper Lig'e yükselen Özgür Yankaya, 2012'de 2 derbi maçında hakem olarak görev almıştır.2012'de ise yine UEFA'nın düzenlediği UEFA şampiyonlar ligi ön eleme UEFA Avrupa liginde grup müsabakalarında 4. Hakem ve ilave yardımcı hakem olarak da görev almıştır.

