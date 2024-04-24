Galatasaray yeni Sacha Boey'ini İtalya'da buldu! Şaşırtan detay...

Galatasaray, yeni Sacha Boey'unu İtalya'da buldu... Fransız yıldızı 35 milyon euro'ya Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılılar, Atalanta'dan Brandon Soppy'yi listesine ekledi.

O DA RENNES ALTYAPISINDAN

Kiralık olarak Schalke 04 forması giyen 22 yaşındaki oyuncu, Boey gibi Fransa'da Rennes altyapısında yetişti.

9 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Udinese'ye transfer olan genç sağ bek, ardından 9 milyon euro'ya Atalanta'nın yolunu tuttu.

TEMASA GEÇİLECEK

Beklenen patlamayı yapamayarak Torino ve Schalke'ye kiralanan Soppy için Atalanta'yla temasa geçileceği öğrenildi. Genç oyuncunun 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.





