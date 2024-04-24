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Galatasaray yeni Sacha Boey'ini İtalya'da buldu! Şaşırtan detay...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.04.2024 21:28
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Galatasaray'da transfer temasları hız kesmeden devam ederken, Bayern Münih'e satılan Sacha Boey'in yeri halen doldurulabilmiş değil. Sarı-Kırmızılılar bu anlamda temaslarını sürdürürken sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Brandon Soppy

Brandon Soppy

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
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Galatasaray, yeni Sacha Boey'unu İtalya'da buldu... Fransız yıldızı 35 milyon euro'ya Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılılar, Atalanta'dan Brandon Soppy'yi listesine ekledi.

O DA RENNES ALTYAPISINDAN

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Kiralık olarak Schalke 04 forması giyen 22 yaşındaki oyuncu, Boey gibi Fransa'da Rennes altyapısında yetişti.

9 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

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Udinese'ye transfer olan genç sağ bek, ardından 9 milyon euro'ya Atalanta'nın yolunu tuttu.

TEMASA GEÇİLECEK

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Beklenen patlamayı yapamayarak Torino ve Schalke'ye kiralanan Soppy için Atalanta'yla temasa geçileceği öğrenildi. Genç oyuncunun 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

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