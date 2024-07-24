Galatasaray yeni TFF ile karşı karşıya geldi! Sarı-Kırmızılılar itiraza hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni yerli-yabancı kuralı sonrası 'mavi kart' kuralını kaldırmaya karar vermesinin ardından Galatasaray harekete geçti.

ARTIK YERLİ DEĞİLLER

Beşiktaş forması giyen Zaynutdinov'un yanı sıra Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay ve Yusuf Demir yerli sayılmayacak. Bu sezon yabancı oyuncu statüsünde forma giyecek.

GALATASARAY ŞİKAYETÇİ

Yeni uygulamaya göre Kerem Demirbay’ın yabancı statüsünde oynayacak olması karşısında sarı-kırmızılılar bu duruma itiraz etmeye hazırlanıyor. Konuyu yakından takip eden Galatasaray Yönetimi’nin, kazanılmış hakların kaybedilmeyeceği tezinden hareket edeceği öğrenildi.