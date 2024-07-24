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Galatasaray yeni TFF ile karşı karşıya geldi! Sarı-Kırmızılılar itiraza hazırlanıyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.07.2024 08:42
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Yeni Türkiye Futbol Federasyonu çalışmalarına ara vermeden başlarken, 'mavi kart' kuralının kaldırılacağına yönelik haberler sonrası Sarı-Kırmızılılar harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray yeni TFF ile karşı karşıya geldi! Sarı-Kırmızılılar itiraza hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni yerli-yabancı kuralı sonrası 'mavi kart' kuralını kaldırmaya karar vermesinin ardından Galatasaray harekete geçti.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

ARTIK YERLİ DEĞİLLER

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Beşiktaş forması giyen Zaynutdinov'un yanı sıra Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay ve Yusuf Demir yerli sayılmayacak. Bu sezon yabancı oyuncu statüsünde forma giyecek.

GALATASARAY ŞİKAYETÇİ

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Yeni uygulamaya göre Kerem Demirbay’ın yabancı statüsünde oynayacak olması karşısında sarı-kırmızılılar bu duruma itiraz etmeye hazırlanıyor. Konuyu yakından takip eden Galatasaray Yönetimi’nin, kazanılmış hakların kaybedilmeyeceği tezinden hareket edeceği öğrenildi.

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Kerem Demirbay son dakika galatasaray tff
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