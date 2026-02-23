Galatasaray yenilince Fenerbahçe WhatsApp grubu karıştı! Mesajlar ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi’nde Kadıköy’de oynanan karşılaşmada İngiliz temsilcisi Nottingham Forest’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe’de moraller alt üst olmuştu. Sarı-lacivertli oyuncuların bu yenilgiyi uzun süre üzerlerinden atamadığı ve takım içinde bir hayal kırıklığı yaşandığı öğrenildi. Ancak Galatasaray'ın kaybettiği puan sonrası havayı bir anda değiştirdi.

ÖZEL GÖRÜŞMELER YAPILDI

Kadıköy’de alınan ağır mağlubiyetin ardından futbolcuların içine kapandığı, özellikle Kasımpaşa maçı öncesinde teknik heyetin motivasyonu artırmaya yönelik özel görüşmeler yaptığı belirtildi. Avrupa’daki kaybın lig yarışına olumsuz yansımaması için takım içinde kenetlenme mesajları verildi.

GALATASARAY YENİLİNCE...

Galatasaray’ın Konyaspor deplasmanında 2-0 mağlup olması ise Fenerbahçe cephesinde adeta moral dopingi etkisi yarattı. Sarı-lacivertli futbolcuların takımın WhatsApp grubunda karşılaşma sonrası coşkulu mesajlar paylaştığı ve puan kaybını şampiyonluk yarışında önemli bir fırsat olarak gördükleri aktarıldı.

WHATSAPP KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Fanatik'in haberine göre; Takım içi yazışmalarda Galatasaray'ın puan kaybı sonrası oyuncuların motivasyon dolu ifadeler kullandığı öğrenildi. Mesajlarda, "Şampiyonluk yolunda büyük bir fırsat ayağımıza geldi. Kasımpaşa maçında her zamanki gibi müthiş oynamalıyız. Hocamız bize güveniyor. Taraftarımızın desteğiyle puanları işleyelim ve yolumuza bakalım" sözlerinin paylaşıldığı belirtildi.

(*Temsili WhatsApp görseli yapay zeka ile üretilmiştir)