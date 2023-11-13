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Galatasaray, yıldız ismi tribünde takip etti! Ocak ayındaki transfer sürprizi ortaya çıktı

13.11.2023 15:06 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmış ve bu sezonki ilk mağlubiyetini almıştı. Sarı - kırmızılılar bu sonucun ardından liderliği Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Milli arada toparlanmayı hedefleyen Cimbom'un devre arası transfer planı da ortaya çıktı. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün Florentino Luis'i takip ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Hatayspor'a 2-1 yenilmiş ve 10 maçlık galibiyet serisi sona ermişti. Sarı - kırmızılılar; bu sezonki ilk mağlubiyetini alırken, milli araya ikinci sırada girdi.

13 günlük arada toparlanmayı planlayan Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği isim ise ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre Portekiz'de oynanan Benfica - Sporting derbisinde orta saha oyuncusu Florentino Luis'i tribünden takip etti.

Sporting'e karşı 64 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcunun başarılı bir performans sergilediği ve Ergün'den tam not aldığı belirtildi.

2019 yılından bu yana Benfica'da forma giyen genç yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

Bu sezon Benfica formasıyla 13 resmi maça çıkan Florentino Luis, gol ya da asist katkısı veremedi.

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