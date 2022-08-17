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Galatasaray yıldız transferine doymuyor! Şimdi de Hazard...

17.08.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Mertens ve Torreira'nın transferi sonrasında Eden Hazard bombası ortaya atıldı. Belçika Milli Takımı'nda oynayan Mertens ve Hazard'ın bağlantısını kullanmayı planlayan sarı-kırmızılılar bu transferi bitirebilir...

Galatasaray yıldız transferine doymuyor! Şimdi de Hazard...
Eden Hazard

Eden Hazard

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Galatasaray transfere doymuyor. Mertens ve Torreira gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan sarı-kırmızılılar şimdi de kafasını Hazard'a taktı. Real Madrid'de forma şansı bulamayan ve kulüpten ayrılmak isteyen Belçikalı yıldız için Mertens devreye girdi.

KEREM GİDERSE HAZARD GELECEK

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Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimalini her zaman cebinde tutan Galatasaray yönetimi olası bir ayrılıkta Hazard ile bağlantı kulacak. Mertens'in de milli takımdan arkadaşı olan Hazard için bu bağlantı kullanılıp transferde kolaylık sağlanacak. Geçen sezon 23 maçta 903 dakika forma giyen Belçikalı oyuncu 1 gol ve 2 asistlik katkı yapabilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Eden Hazard galatasaray hazard mertens
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