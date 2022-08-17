Galatasaray yıldız transferine doymuyor! Şimdi de Hazard...

Galatasaray transfere doymuyor. Mertens ve Torreira gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan sarı-kırmızılılar şimdi de kafasını Hazard'a taktı. Real Madrid'de forma şansı bulamayan ve kulüpten ayrılmak isteyen Belçikalı yıldız için Mertens devreye girdi.

KEREM GİDERSE HAZARD GELECEK

Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimalini her zaman cebinde tutan Galatasaray yönetimi olası bir ayrılıkta Hazard ile bağlantı kulacak. Mertens'in de milli takımdan arkadaşı olan Hazard için bu bağlantı kullanılıp transferde kolaylık sağlanacak. Geçen sezon 23 maçta 903 dakika forma giyen Belçikalı oyuncu 1 gol ve 2 asistlik katkı yapabilmişti.



