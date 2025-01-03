SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray yine tüm dünyayı ayağa kaldırabilir! Osimhen'den sonra başka bir dünya yıldızını İstanbul'a indirmek üzereler...

Galatasaray yine tüm dünyayı ayağa kaldırabilir! Osimhen'den sonra başka bir dünya yıldızını İstanbul'a indirmek üzereler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.01.2025 13:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray bu sezon olduğu gibi önümüzdeki sezon için de transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılıların, Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leroy Sane için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Galatasaray yine tüm dünyayı ayağa kaldırabilir! Osimhen'den sonra başka bir dünya yıldızını İstanbul'a indirmek üzereler...
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leroy Sane ile ilgilendiği belirtildi.

GALATASARAY MASADA

GOAL_20-_20Blank_20WEB_20-_20Facebook(1392)

Sky DE'nin haberine göre; Galatasaray, Bayern Münih ile henüz sözleşme uzatmayan Leroy Sane ile yakından ilgileniyor. Şimdiden yakın takibe başlayan sarı-kırmızılılar, Sane'nin ayrılması durumunda resmi teklifini yapacak.

OSIMHEN İLE SÖZ ETTİRMİŞTİ

Leroy_Sane

Galatasaray, sezon başında yaptığı Osimhen transferiyle tüm dünyada kendinden söz ettirmeyi başarmıştı. Bu sebeple diğer oyuncuları da olumlu yönde etkileyen sarı-kırmızılılar, Leroy Sane'yi ikna etmek için zorlanmayacak.

Anahtar Kelimeler:
haberler bayern munich galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
fifa uefa federasyon bu takımları denetlemiyormu adamların milyarlarca borcu var onları ödemiyorlar hala topçu peşindeler
En Çok Okunan Haberler
MYNET ÖZEL| Özgür Erdursun 'Refah payı en fazla bu kadar olur' diyerek rakam verdi

MYNET ÖZEL| Özgür Erdursun 'Refah payı en fazla bu kadar olur' diyerek rakam verdi

6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

G.Saray istemişti! Berke Özer'den göndermeli paylaşım...

G.Saray istemişti! Berke Özer'den göndermeli paylaşım...

Galatasaray yine tüm dünyayı ayağa kaldırabilir! Osimhen'den sonra başka bir dünya yıldızını İstanbul'a indirmek üzereler...

Galatasaray yine tüm dünyayı ayağa kaldırabilir! Osimhen'den sonra başka bir dünya yıldızını İstanbul'a indirmek üzereler...

Fatih Terim, Galatasaray'ın gözden çıkardığı yıldızı transfer ediyor! Tek hareketiyle ikna etti bile...

Fatih Terim, Galatasaray'ın gözden çıkardığı yıldızı transfer ediyor! Tek hareketiyle ikna etti bile...

G.Saray'da formayı unutmuştu! Gönderiliyor..

G.Saray'da formayı unutmuştu! Gönderiliyor..

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.