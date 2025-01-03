Galatasaray yine tüm dünyayı ayağa kaldırabilir! Osimhen'den sonra başka bir dünya yıldızını İstanbul'a indirmek üzereler...

Galatasaray'ın Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leroy Sane ile ilgilendiği belirtildi.
Sky DE'nin haberine göre; Galatasaray, Bayern Münih ile henüz sözleşme uzatmayan Leroy Sane ile yakından ilgileniyor. Şimdiden yakın takibe başlayan sarı-kırmızılılar, Sane'nin ayrılması durumunda resmi teklifini yapacak.
Galatasaray, sezon başında yaptığı Osimhen transferiyle tüm dünyada kendinden söz ettirmeyi başarmıştı. Bu sebeple diğer oyuncuları da olumlu yönde etkileyen sarı-kırmızılılar, Leroy Sane'yi ikna etmek için zorlanmayacak.
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