Galatasaray yöneticisi Erden Timur, sarı-kırmızılılara kardeş kulüp satın aldı

Erden Timur'un, Galatasaray'a yatırım için Belçika'dan bir kulüp aldığı öğrenildi. Bu kulübün adı ise çok geçmeden gün yüzüne çıktı. Galatasaray'da forma şansı bulamayan oyuncuları buraya göndermeyi planlayan sarı-kırmızılılar böylece oyuncuların formdan düşmemesini sağlayacak.

TAKIMIN İSMİ BELLİ OLDU

Erden Timur, Belçika 3. Lig ekibi Olympic Club Charleroi'yi satın aldı. Önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamanın ardından imzalar atılacak. Erden Timur'un bu hamlesi camia içinde de büyük alkış topladı. (Milliyet)



