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Galatasaray yöneticisi Erden Timur, sarı-kırmızılılara kardeş kulüp satın aldı

27.09.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yöneticisi Erden Timur'dan sarı-kırmızılıların geleceğini ilgilendirecek bir hamle geliyor. Uzun vadede camianın işine yarayacağını düşünen bu planı devreye sokmaya hazırlanan Erden Timur'a taraftarlar şimdiden destek vermeye başladı.

Galatasaray yöneticisi Erden Timur, sarı-kırmızılılara kardeş kulüp satın aldı

Erden Timur'un, Galatasaray'a yatırım için Belçika'dan bir kulüp aldığı öğrenildi. Bu kulübün adı ise çok geçmeden gün yüzüne çıktı. Galatasaray'da forma şansı bulamayan oyuncuları buraya göndermeyi planlayan sarı-kırmızılılar böylece oyuncuların formdan düşmemesini sağlayacak.

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Erden Timur, Belçika 3. Lig ekibi Olympic Club Charleroi'yi satın aldı. Önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamanın ardından imzalar atılacak. Erden Timur'un bu hamlesi camia içinde de büyük alkış topladı. (Milliyet)


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