Galatasaray Yönetim Kurulu'ndan, Divan Kurulu'nun açıklamasına cevap!

Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı hakkında dün yaptığı açıklamada, seçim sürecinin işlemesine ve seçimin belirlenen tarihte yapılmasına engel bir hal bulunmadığını duyurmuştu. Bu açıklamada cevap ise bugün Yönetim Kurulu'ndan geldi.

Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden paylaşılan Galatasaray Yönetim Kurulu'nun açıklaması şöyle:

"Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı tarafından açıklanan 6 Mayıs 2021 tarihli yazıda, Yönetim Kurulumuzun 05.05.2021 tarihinde kulübümüzün web sayfasında ilan edilen “Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı İptali Hakkında” başlıklı yazısına atıf yapılarak, tüzüğümüzün 61. Maddesi uyarınca seçim sürecinin Divan Kurulu tarafından yürütülmesi gerektiği ve idari otoriteler tarafından 17 Mayıs 2021 tarihi sonrası için henüz herhangi bir karar verilmediği ve bu nedenle 22/29 Mayıs 2021 tarihlerinde seçim toplantılarının yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürmenin hukuken mümkün olmadığı belirtilerek, 07.05.2021 günü saat 18.00’e kadar başvurmayı düşünen adayların hak kaybına uğramaması adına tüzüğümüzün 61. Maddesi çerçevesinde seçim sürecine devam edileceği ileri sürülmüştür.