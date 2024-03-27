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  4. Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova'dan Fenerbahçe'ye gönderme! Paylaşımı olay oldu

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova'dan Fenerbahçe'ye gönderme! Paylaşımı olay oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.03.2024 15:34
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Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunurken, Morova'nın paylaşımı kısa süre içerisinde gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. Morova'nın bu paylaşımı Sarı-Kırmızılı taraftarlarca Fenerbahçe'ye gönderme olarak gösterildi.

"NE DEMİŞLER..."

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Morova paylaşımında ''Eee ne demişler; Birini iftira ile kötülemeye çalışan asla amacına ulaşamaz. Çünkü başkasına sürmek istediği çamura bir süre sonra kendi bulanır. Hakaret, iftira ve halkın en kolay yapıldığı yer sosyal medyadır. Kızaran ve utanan yüzleri kimse göremez ama isimler unutulmaz.'' ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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