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Galatasaray yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem tepkisi! "Biz öndeyken, hakemler daha rahat penaltı arıyor"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.09.2024 22:43
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Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Galatasaray cephesinden hakem tepkisi!

"YOL KAZASI OLDU"

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"Yol kazası oldu, rekoru kıramadık. Üzgünüz ama ilk yarıdaki oyunu genele yayarak devam edeceğiz. UEFA Avrupa Ligi'ne konsantre olacağız. Bu yol kazası ve hepimiz bundan ders çıkarmalıyız."

''BİZ ÖNDEYKEN, HAKEMLER DAHA RAHAT PENALTI ARIYOR''

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"Bu maçı hakeme bağlamak doğru olmaz. Genç hakemleri destekliyoruz. Ancak önde olduğumuz maçlarda hakemler çok kolay veriyor. Adana Demirspor, Fenerbahçe ve bu maç! Yine çok kolay penaltı verildi, VAR müdahalesi ile verildi. Uzun süre incelendi. Sanki biz öndeyken, hakemler daha rahat penaltı arıyor. Bu maçın hakemi iyi maç yönetti, genç bir hakem için iyiydi. Ancak skora göre penaltılar kolay veriliyor."

"FİKSTÜRÜN YOĞUN OLACAĞINI BİLİYORDUK"

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"Fikstürün yoğun olacağını biliyorduk, ona göre takım kurduk. Rotasyon diyemeyiz, ilk yarı çok iyiydik. Kimse eksiklikleri hissetmedi ama yorgunluklar ortaya çıktı. Okan Hoca, bu maçı yarın oynayabileceğimizi söyledi. Böyle fırsat ve olanak vardı. Ancak TFF böyle takdir etmiş. 3-0 öne geçtiğimiz maçı kazanarak bitirmeliydik."

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Kasımpaşa galatasaray
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