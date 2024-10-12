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Galatasaray yönetimi 75 milyon Euro ile rekor kırdığını duyurdu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.10.2024 11:28
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Galatasaray Spor Kulübü’nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, genel kurulun başında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü’nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleştiriliyor. Genel kurul divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi. Genel kurul toplantısında 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemi faaliyet raporu sunumu yapılacak ve denetim kurulu raporu okunacak. Raporlar hakkındaki görüşmeler sonrasında yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Genel kurul toplantısı, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla tamamlanacak.

GALATASARAY REKOR KIRDI

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Dursun Özbek: "Bir başka önemli hasılat kalemi de sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirleri. Bu gelir kalemi geçen sene 75 milyon Euro'ya ulaşarak bir rekor daha kırdı. Sadece formamız üzerindeki reklamlar ile yaklaşık 25 milyon Euro'ya ulaşmış durumdayız."

"5. YILDIZI FORMAMIZDA GURUR İÇİNDE TAŞIMAYA HAZIRIZ"

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Dursun Özbek: "Art arda çok önemli maçlar oynayacağız. Bu maçlarda taraftarlarımızın desteğiyle hedefimize adım adım ilerleyeceğiz. Futbol takımımız milli maç arasına lider girdi. 25. şampiyonluğumuzu kazanmaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 5. yıldızı formamızda gurur içinde taşımaya hazırız."

"BU 1.549 BİLETİ KULÜP KİMLERE SATIYOR?"

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Dursun Özbek: "2023-24 sezonunda iç sahada oynanan 29 maç için satılabilir 50.168 koltuk var. Bunların 41.614 tanesini kombine olarak sattık. Maç günü satılabilir koltuk sayımız 8.554. Kombine devir ortalamamız 6.166. Devirlerle birlikte maç günü satılabilir koltuk sayısı 14.720. 11.458 tanesi Passolig üzerinden satılıyor. Kulübün dahli olan, satışını kendi yaptığı koltuk ortalaması 1.549. Bu 1.549 bileti kulüp kimlere satıyor? Tabloda görmektesiniz. Her şeyin kaydı var."

İBRA OYLAMASI OLACAK

Kongrede 6 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemini kapsayan raporlar takdim edilecek. Ardından ibra oylamasına geçilecek.

Son dönemde eleştiri oklarının hedefi haline gelen Başkan Dursun Özbek'i zor bir genel kurul bekliyor. Karaborsa bilet ve yasadışı bahis reklamı iddiaları ile tartışmaların hedefinde olan Özbek ve yönetimiyle ilgili ibra kararı merakla bekleniyor.

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Dursun Özbek rekor galatasaray
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