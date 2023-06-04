Galatasaray yönetimi bunu da yaptı! Fenerbahçe derbisinde tribünde öyle isimler var ki...

Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması için hazırlıklar da tamamlandı.

TERİM TRİBÜNDE OLACAK

Bitiş düdüğünün ardından yapılacak gösterilerin yanı sıra tribüne de birçok önemli isim davet edildi. Sarı-Kırmızılı yönetim Greame Souness, Jardel, Capone gibi isimleri karşılaşmaya davet ederken, bu isimlerden biri de camianın efsane ismi Fatih Terim.

ESKİ BAŞKANLAR DA DAVET EDİLDİ

Aynı zamanda sarı kırmızılı kulübün eski başkanları da tek tek kutlamaya davet edildi. Birçok isim olumlu dönüş yaparken bugün unutulmaz bir kutlama olması bekleniyor.



