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Galatasaray yönetimi bunu da yaptı! Fenerbahçe derbisinde tribünde öyle isimler var ki...

04.06.2023 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından şampiyonluk kutlamaları nefes kesecek. Öte yandan Sarı-Kırmızılı yönetim karşılaşma öncesi birçok efsaneye davet gönderdi. İşte detaylar...

Galatasaray yönetimi bunu da yaptı! Fenerbahçe derbisinde tribünde öyle isimler var ki...

Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması için hazırlıklar da tamamlandı.

TERİM TRİBÜNDE OLACAK

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Bitiş düdüğünün ardından yapılacak gösterilerin yanı sıra tribüne de birçok önemli isim davet edildi. Sarı-Kırmızılı yönetim Greame Souness, Jardel, Capone gibi isimleri karşılaşmaya davet ederken, bu isimlerden biri de camianın efsane ismi Fatih Terim.

ESKİ BAŞKANLAR DA DAVET EDİLDİ

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Aynı zamanda sarı kırmızılı kulübün eski başkanları da tek tek kutlamaya davet edildi. Birçok isim olumlu dönüş yaparken bugün unutulmaz bir kutlama olması bekleniyor.


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