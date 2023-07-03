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Galatasaray yönetimi de şaştı kaldı! Rashica katıldığı TV programında ayrılığı açıkladı

03.07.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, performansıyla büyük beğeni toplayan Milot Rashica ülkesinde katıldığı bir programda geleceğine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray yönetimi de şaştı kaldı! Rashica katıldığı TV programında ayrılığı açıkladı
Milot Rashica

Milot Rashica

KOS Kosova
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, transferde de hareketli günler yaşanıyor.

Takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan isimlerin de durumu merak edilirken, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve performansıyla beğeni toplayan Rashica için de sürpriz bir gelişme yaşandı.

NORWICH 9 MİLYON EURO İSTİYOR

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Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılıların 6 milyon euro teklif ettiği Kosovalı oyuncu için Norwich City’nin 9 milyon euro istediği belirtilirken, ülkesinde yayınlanan bir programa katılan Rashica dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu.

"ORADA ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM"

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Programda Galatasaray'dan ayrılarak Norwich’e döneceğini doğrulayan Rashica “Galatasaray ile anlaştım, gittim, çok mutlu oldum, üzerime düşeni yaptım. Şimdi her şey yolunda” ifadelerini kullandı.


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