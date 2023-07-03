Galatasaray yönetimi de şaştı kaldı! Rashica katıldığı TV programında ayrılığı açıkladı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, transferde de hareketli günler yaşanıyor.

Takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan isimlerin de durumu merak edilirken, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve performansıyla beğeni toplayan Rashica için de sürpriz bir gelişme yaşandı.

NORWICH 9 MİLYON EURO İSTİYOR

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılıların 6 milyon euro teklif ettiği Kosovalı oyuncu için Norwich City’nin 9 milyon euro istediği belirtilirken, ülkesinde yayınlanan bir programa katılan Rashica dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu.

"ORADA ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM"

Programda Galatasaray'dan ayrılarak Norwich’e döneceğini doğrulayan Rashica “Galatasaray ile anlaştım, gittim, çok mutlu oldum, üzerime düşeni yaptım. Şimdi her şey yolunda” ifadelerini kullandı.



