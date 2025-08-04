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Galatasaray yönetimi durmuyor... Osimhen ve Sane'nin ardından, menajer Gardi'ye talimat verildi! İşte listedeki yıldızlar

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına oldukça kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray şampiyonluğunu bir kez daha perçinlemek isterken, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına da devam ediyor. Bir çok yıldız ismi kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar öncelik kale ve savunma bölgeleri olurken ünlü menajer Gardi'ye talimat verildiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray yönetimi durmuyor... Osimhen ve Sane'nin ardından, menajer Gardi'ye talimat verildi! İşte listedeki yıldızlar
Berker İşleyen
Lucas Beraldo

Lucas Beraldo

BRE Brezilya
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Galatasaray, Başkan Dursun Özbek’in talimatıyla transferde hız kesmiyor. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve menajer George Gardi, Osimhen ve Sane transferleriyle hiçbir hedefin imkânsız olmadığını kanıtlayan sarı-kırmızılılar adına yeni yıldızlar peşinde.

İLK HEDEF DONNARUMMA

Galatasaray yönetimi durmuyor... Osimhen ve Sane nin ardından, menajer Gardi ye talimat verildi! İşte listedeki yıldızlar 1

İlk hedef, PSG ile iki önemli isim için görüşmek. Listede başı çeken isim, takımdan ayrılması gündemde olan İtalyan kaleci Donnarumma.

BERALDO DA LİSTEDE

Galatasaray yönetimi durmuyor... Osimhen ve Sane nin ardından, menajer Gardi ye talimat verildi! İşte listedeki yıldızlar 2

PSG’nin bonservis geliri elde etmek istemesi nedeniyle Gardi, oyuncunun menajeriyle masaya oturacak. Fransa’daki temaslar bununla sınırlı kalmayacak; 21 yaşındaki stoper Beraldo için de girişimlerde bulunulacak.

DONNARUMMA OLMAZSA...

Eğer Donnarumma transferinde sonuç alınamazsa, Gardi rotayı İngiltere’ye çevirerek Ederson ve Alisson için görüşmeler yapacak. Ayrıca Bayern Münih’ten Boey için de randevu alındı. Kavukcu’nun da katılacağı bu transfer maratonunda Galatasaray, İstanbul’a eli boş dönmek istemiyor.

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