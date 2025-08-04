Galatasaray yönetimi durmuyor... Osimhen ve Sane'nin ardından, menajer Gardi'ye talimat verildi! İşte listedeki yıldızlar

Galatasaray, Başkan Dursun Özbek’in talimatıyla transferde hız kesmiyor. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve menajer George Gardi, Osimhen ve Sane transferleriyle hiçbir hedefin imkânsız olmadığını kanıtlayan sarı-kırmızılılar adına yeni yıldızlar peşinde.

İLK HEDEF DONNARUMMA

İlk hedef, PSG ile iki önemli isim için görüşmek. Listede başı çeken isim, takımdan ayrılması gündemde olan İtalyan kaleci Donnarumma.

BERALDO DA LİSTEDE

PSG’nin bonservis geliri elde etmek istemesi nedeniyle Gardi, oyuncunun menajeriyle masaya oturacak. Fransa’daki temaslar bununla sınırlı kalmayacak; 21 yaşındaki stoper Beraldo için de girişimlerde bulunulacak.

DONNARUMMA OLMAZSA...

Eğer Donnarumma transferinde sonuç alınamazsa, Gardi rotayı İngiltere’ye çevirerek Ederson ve Alisson için görüşmeler yapacak. Ayrıca Bayern Münih’ten Boey için de randevu alındı. Kavukcu’nun da katılacağı bu transfer maratonunda Galatasaray, İstanbul’a eli boş dönmek istemiyor.