Galatasaray yönetimi fokur fokur kaynıyor! Ortaya atılan son iddia yenilir yutulur cinsten değil...

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi için her geçen gün farklı bir iddia ortaya atılıyor. Sarı-kırmızılı kişiliği ile tanınan ünlü gazeteci Uğur Karakullukçu, Scott McTominay transferinin yönetimin kendi içindeki çekişmelerinden ötürü gerçekleşmediğini ifade etti.

"FATİH TERİM HER GELDİĞİNDE YOLLAMIŞ!"

Uğur Karakullukçu, "Şu transfer döneminin ortasında Cenk Ergün nasıl iki yıl daha sözleşme alır ya! Bu Cenk Ergün ne iş tutuyor kardeşim? Erden Timur gitsin diye pusuda bekliyor, geliyor! Fatih Terim geliyor, gidiyor! Kulübün en büyük efsanesi Fatih Terim, her geldiğinde bunu yollamış!" dedi.

"ALTINI OYMAK İÇİN CENK ERGÜN'DEN HABER ÇIKIYOR"

Uğur Karakullukçu, "İbrahim Hatipoğlu'nun düşündüğü oyuncunun altını oymak için Cenk Ergün'den haber çıkıyor. Scott McTominay'e bu gidecek diye haberi sızdırıyor iş olmasın diye. Arkadaşından Avrupa’da haber çıkarttırıyor." iddiasında bulundu. Bu sözler kısa süre içinde sosyal medyada gündeme oturdu.