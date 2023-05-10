Galatasaray yönetimi Icardi'nin menajerini İstanbul'a çağırdı!

Süper Lig'de sezonun sonuna az bir süre kala şampiyonluğun en büyük adayı konumundaki Galatasaray yeni sezon için de kolları sıvarken sezon başında PSG'den kiraladığı ve taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin tapusunu almak adına görüşmelere başladı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Fransız devi ile olan sözleşmesi bitecek olan ve yeni sezonda PSG'nin planları arasında yer almayan Mauro Icardi, her fırsatta Galatasaray'da kalmak istediğini dile getirirken, Galatasaray yönetimi Fransız golcünün menajeri Elip Letterio Pino'yu İstanbul'a çağırdı.

MALİ ŞARTLAR GÖRÜŞÜLDÜ

30 yaşındaki oyuncunun mali şartlarıyla ilgili görüşme gerçekleştiren Galatasaray, Pino ile el sıkıştıktan sonra rotasını Fransa'ya kıracak. Sarı-Kırmızılılar, haziran ayına kadar PSG ile anlaşarak yeni sezona sansasyonel bir giriş yapmak istiyor.

İTALYANLAR PEŞİNDE

Bu arada İtalyan basını, Milan'ın Mauro Icardi'nin peşinde olduğunu öne sürdü. Daha önce Inter forması giyen Arjantinli yıldızın Milan'da oynamak istemediği aktarıldı.

