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Galatasaray yönetimi Icardi'nin menajerini İstanbul'a çağırdı!

10.05.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Fransız devi PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon sonunda Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi için harekete geçildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Icardi'nin menajeri Elip Letterio Pino'yu İstanbul'a çağırırken, ilk görüşme gerçekleşti. İşte detaylar...

Galatasaray yönetimi Icardi'nin menajerini İstanbul'a çağırdı!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de sezonun sonuna az bir süre kala şampiyonluğun en büyük adayı konumundaki Galatasaray yeni sezon için de kolları sıvarken sezon başında PSG'den kiraladığı ve taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin tapusunu almak adına görüşmelere başladı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

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Fransız devi ile olan sözleşmesi bitecek olan ve yeni sezonda PSG'nin planları arasında yer almayan Mauro Icardi, her fırsatta Galatasaray'da kalmak istediğini dile getirirken, Galatasaray yönetimi Fransız golcünün menajeri Elip Letterio Pino'yu İstanbul'a çağırdı.

MALİ ŞARTLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Mauro_Icardi_Galatasaray

30 yaşındaki oyuncunun mali şartlarıyla ilgili görüşme gerçekleştiren Galatasaray, Pino ile el sıkıştıktan sonra rotasını Fransa'ya kıracak. Sarı-Kırmızılılar, haziran ayına kadar PSG ile anlaşarak yeni sezona sansasyonel bir giriş yapmak istiyor.

İTALYANLAR PEŞİNDE

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Bu arada İtalyan basını, Milan'ın Mauro Icardi'nin peşinde olduğunu öne sürdü. Daha önce Inter forması giyen Arjantinli yıldızın Milan'da oynamak istemediği aktarıldı.

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