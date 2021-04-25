Galatasaray yönetimi Luyindama'nın biletini kesti

Galatasaray son olarak Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak Fenerbahçe ile beraber zirve takibini sürdürmüştü.Bir yandan sezon sonuna kadar bu yarışın içinde kalmak için var gücüyle çalışan Cimbom, bir yandan da lig bitiminde yapılacak transferler için yoğun mesai harcıyor.

LUYINDAMA YOLCU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Antalyaspor maçında görev vermediği Luyindama'yı artık gözden çıkardığı ifade edilirken, yerine gelecek ismin bulunduğu aktarıldı. Yönetimin de Luyindama'nın gidişine onay verdiği öğrenildi.

ABRAM SEFERİ BAŞLADI!

Şu anda Arjantin Ligi ekiplerinden Vélez Sarsfield'da forma giyen 1.82 boyundaki savunmacı Luis Abram ile ilgili olumlu gelişmelerin yaşandığı kaydedildi.Peru.as'ta yer alan habere göre Galatasaray, Abram transferi için kapıyı 3. kez çaldı. Daha önce Cimbom, geçtiğimiz Temmuz ve Ocak aylarında da oyuncuyu istemişti.Galatasaray'ın daha önce yaptığı teklifleri yetersiz bulan oyuncu ile Mart ayında 3. kez görüşmelere başlandığı ve bu kez işlerin yolunda gittiği öğrenildi.Bununla beraber futbolcunun, Galatasaray'dan gelen teklife sıcak baktığı ve önünde 2 tercihin olduğu, kısa süre içerisinde birini seçeceği ifade edildi.