SPOR

Galatasaray yönetimi MHK'den VAR kayıtlarını istedi

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.04.2019 15:11 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay saat 16.00'da MHK Başkanı Sabri Çelik ile görüştü. Mustafa Cengiz, "Bir açıklama yapacağız. Şu anda gidip değerlendirme yapmamız gerekiyor" dedi.

Galatasaray yönetimi MHK'den VAR kayıtlarını istedi

Galatasaray cephesinden, Fenerbahçe derbisindeki hakem hatalarına tepki gelirken; Sarı Kırmızılı yönetim harekete geçti ve başkan Mustafa Cengiz ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, Beylerbeyi'ndeki Merkez Hakem Kurulu cephesiyle konuştu.

MUSTAFA CENGİZ: DEĞERLENDİRME YAPMAMIZ GEREKİYOR

Toplantı çıkışında kısa bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Açıklama yapacağız. Görüşme, ‘Kara Pazar’la ilgiliydi diyebilirim. Genel bir görüşme yaptık ve hem de görevlerinde hayırlı olsun dedik. Açıklama yapacağız bu konularla ilgili olarak. Emeğinize olan saygıdan dolayı burada durup konuşma yaptım. İnan edin gidip görüşmemizi değerlendirmemiz gerekiyor. Biz konuştuk. Sabri Bey, Mustafa Bey ve Muhittin Bey’le görüştük. VAR kayıtlarının görüşmelerini talep ettik” ifadelerini kullandı.

"ÜST ÜSTE BİZ DE YENERİZ, BİZ ADALET İSTİYORUZ"

TRT Spor'a konuşan Mustafa Cengiz, Fenerbahçe maçındaki hakem performansıyla ilgili, "Sadece Galatasaray'a değil başka takımlara da haksızlık yapılırsa üzülürüz. Türk sporunun gelişimi için adil ve dürüst davranışların sergilenmesini istiyoruz. Sahada bu güzelliğe uymayan bir hakem yönetimi vardı. Sonuçlar üst üste de olabilir, üst üste biz de yenebiliriz. Öyle bir yıl başlar ki, üst üste biz de yeneriz. Bizim mücadelemiz adil yarış. Dünyanın tepesine olan yürüyüşümüz devam edecek.

"ALİ PALABIYIK BİR CÜRÜM İŞLEMİŞTİR"

Ali Palabıyık'a ceza verilmesi gerektiğini söyleyen başkan, "Ali Palabıyık'ın kişiliği ile bir problemimiz yok. Genç hakemlerin desteklenmesini istiyoruz. Biz onlara her zaman hakem şansı diliyoruz ama şunu istiyoruz, gördüklerini çalsınlar ve tereddüte düştüklerinde VAR'a gitmekten çekinmesinler. Konuşup konuşup karar vermesinler. Biz burada şaka yapmıyoruz, milyonlarca lira para harcıyoruz, insanların televizyon başında strese girmesini istemiyoruz. Bir cürüm işlemiştir ve cezaya tabiidir." dedi.


PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
F.Bahçe'ye şike göndermesi! F.Bahçe'ye şike göndermesi!
Mbaye Diagne'ye şok tepkiMbaye Diagne'ye şok tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray mhk

En Çok Okunan Haberler

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Binali Yıldırım'dan yeni açıklama

Binali Yıldırım'dan yeni açıklama

Derbi bitti, kavga çıktı! İşte ekrana gelmeyen o anlar

Derbi bitti, kavga çıktı! İşte ekrana gelmeyen o anlar

F.Bahçe'ye şike göndermesi!

F.Bahçe'ye şike göndermesi!

İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e şok cevap!

İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e şok cevap!

G.Saray yönetimi MHK'den VAR kayıtlarını istedi

G.Saray yönetimi MHK'den VAR kayıtlarını istedi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Okuyucu Yorumları 39 yorum
İŞLERİ GÜÇLERİ ÇİRKEFLİK. KENDİ TARAFTARLARINDAN LİNÇ YEMEMEK İÇİN ONA BUNA SALDIRIYORLAR. HATASINI KABUL ETMEYEN İNSAN MODELİ = GALATASARAY Trabzonsporluyum
oooo ağlama turları başlamış:)
hakemle kazandıklarınıza sayın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray VAR kayıtlarının açıklanması talebinde bulundu

G.Saray'dan flaş VAR talebi!

Necati Ateş'ten Fenerbahçe'ye olay göndermeler

Necati Ateş'ten Fenerbahçe'ye olay sözler

Galatasaray yönetimi MHK'den VAR kayıtlarını istedi

G.Saray yönetimi MHK'den VAR kayıtlarını istedi

Galatasaraylı eski yönetici Ural Aküzüm'den Fenerbahçe ve Semih Özsoy'a şike göndermesi

F.Bahçe'ye şike göndermesi!

Galatasaray taraftarından Mbaye Diagne'ye şok tepki

Mbaye Diagne'ye şok tepki

Fernando Muslera: Artık ipler elimizde değil

Muslera'dan şampiyonluk itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.