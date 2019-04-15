Galatasaray yönetimi MHK'den VAR kayıtlarını istedi

Galatasaray cephesinden, Fenerbahçe derbisindeki hakem hatalarına tepki gelirken; Sarı Kırmızılı yönetim harekete geçti ve başkan Mustafa Cengiz ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, Beylerbeyi'ndeki Merkez Hakem Kurulu cephesiyle konuştu.

MUSTAFA CENGİZ: DEĞERLENDİRME YAPMAMIZ GEREKİYOR

Toplantı çıkışında kısa bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Açıklama yapacağız. Görüşme, ‘Kara Pazar’la ilgiliydi diyebilirim. Genel bir görüşme yaptık ve hem de görevlerinde hayırlı olsun dedik. Açıklama yapacağız bu konularla ilgili olarak. Emeğinize olan saygıdan dolayı burada durup konuşma yaptım. İnan edin gidip görüşmemizi değerlendirmemiz gerekiyor. Biz konuştuk. Sabri Bey, Mustafa Bey ve Muhittin Bey’le görüştük. VAR kayıtlarının görüşmelerini talep ettik” ifadelerini kullandı.

"ÜST ÜSTE BİZ DE YENERİZ, BİZ ADALET İSTİYORUZ"

TRT Spor'a konuşan Mustafa Cengiz, Fenerbahçe maçındaki hakem performansıyla ilgili, "Sadece Galatasaray'a değil başka takımlara da haksızlık yapılırsa üzülürüz. Türk sporunun gelişimi için adil ve dürüst davranışların sergilenmesini istiyoruz. Sahada bu güzelliğe uymayan bir hakem yönetimi vardı. Sonuçlar üst üste de olabilir, üst üste biz de yenebiliriz. Öyle bir yıl başlar ki, üst üste biz de yeneriz. Bizim mücadelemiz adil yarış. Dünyanın tepesine olan yürüyüşümüz devam edecek.