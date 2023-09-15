Galatasaray yönetimi Okan Buruk'un maaşına zam! İşte tecrübeli teknik adamın alacağı yeni maaş

Galatasaray ile geride bıraktığımız sezon şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'un maaşında iyileştirmeye gidildi.
Son olarak yıllık 20 milyon TL kazanan 49 yaşındaki teknik adamın kontratında 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonu bulunuyordu. Geçen sezon mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılıların hocası Buruk'un kontratı 2024 yılına kadar uzatıldı. Söz konusu kontratın uzatıldığı Türkiye Futbol Federasyonu'na da bildirilmişti
Okan Buruk'a kulüp tarafından ödenecek yeni maaşın 35 milyon TL olduğu öğrenildi.
Yeni sözleşme hakkında konuşan Okan Buruk, "En büyük hayalim G.Saray'ın teknik direktörü olmaktı. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Bizim için maddiyat her zaman ikinci planda gelir. Galatasaray'ın başarısı ise birinci planda olur" ifadelerini kullandı.