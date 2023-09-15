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Galatasaray yönetimi Okan Buruk'un maaşına zam! İşte tecrübeli teknik adamın alacağı yeni maaş

15.09.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray yönetimi başarılı çalıştırıcı Okan Buruk'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıklarken, maaşında da güncellemeye gitti. İşte detaylar...

Galatasaray ile geride bıraktığımız sezon şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'un maaşında iyileştirmeye gidildi.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

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Son olarak yıllık 20 milyon TL kazanan 49 yaşındaki teknik adamın kontratında 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonu bulunuyordu. Geçen sezon mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılıların hocası Buruk'un kontratı 2024 yılına kadar uzatıldı. Söz konusu kontratın uzatıldığı Türkiye Futbol Federasyonu'na da bildirilmişti

35 MİLYON TL...

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Okan Buruk'a kulüp tarafından ödenecek yeni maaşın 35 milyon TL olduğu öğrenildi.

"PARA İKİNCİ PLANDA..."

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Yeni sözleşme hakkında konuşan Okan Buruk, "En büyük hayalim G.Saray'ın teknik direktörü olmaktı. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Bizim için maddiyat her zaman ikinci planda gelir. Galatasaray'ın başarısı ise birinci planda olur" ifadelerini kullandı.

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